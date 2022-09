Milano, Fratelli d’Italia festeggia in terrazza senza eccessi. Santanché: “Gli italiani pensano che non siamo dei mostri” (Di lunedì 26 settembre 2022) La succursale lombarda di Fratelli d’Italia, capitanata da Daniela Santanchè, si è data appuntamento a Milano, in piazza San Babila, da A’Riccione terrazza 12, al decimo piano del Brian & Barry building. Una location che avrebbe potuto suggerire festeggiamenti euforici per candidati e fedelissimi del partito più votato dagli italiani. “il momento impone serietà anche nei festeggiamenti e nella gioia – ha sottolineato Daniela Santanché -, perché pensiamo agli italiani a tutti i problemi che hanno. Se i dati verranno confermati abbiamo una grande responsabilità. non è che siamo in una situazione meravigliosa”. Anche sulle possibili divisioni interne alla coalizione alla luce del risultato non eccelso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) La succursale lombarda di, capitanata da Daniela Santanchè, si è data appuntamento a, in piazza San Babila, da A’Riccione12, al decimo piano del Brian & Barry building. Una location che avrebbe potuto suggerirementi euforici per candidati e fedelissimi del partito più votato dagli. “il momento impone serietà anche neimenti e nella gioia – ha sottolineato Daniela-, perché penaglia tutti i problemi che hanno. Se i dati verranno confermati abbiamo una grande responsabilità. non è chein una situazione meravigliosa”. Anche sulle possibili divisioni interne alla coalizione alla luce del risultato non eccelso ...

fattoquotidiano : La succursale lombarda di Fratelli d’Italia, capitanata da Daniela Santanchè, si è data appuntamento a Milano, in p… - radio_milano : RT @ilgiornale: È una maggioranza assoluta, quella che sta ottenendo il #centrodestra alle #elezioni2022. I dati parlano di una forbice fin… - radio_milano : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Fratelli d'Italia è il primo partito - rep_milano : Fratelli d'Italia primo partito, Santanché a Milano raduna tutti sulla terrazza in centro: 'Siamo forza di governo' - GatineauPatrick : RT @MimmoZampelli: È anche grazie a questi fratelli e sorelle che le comunità possono crescere a livello sociale, economico, culturale e sp… -