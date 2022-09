Milano Fashion Week, il momento clou? La sfilata dei gemelli di Gucci e le parole di Alessandro Michele: “Sono figlio di due mamme, donne straordinarie” (Di lunedì 26 settembre 2022) Un tempo, al termine di ogni Fashion Week, si era soliti riguardare le sfilate, scandagliando il lavoro dei singoli stilisti per estrapolare le tendenze. Adesso questo è diventato un compito assai arduo, non solo perché il mondo della moda è riuscito a scardinare e superare il concetto di “classificabile”; ma soprattutto perché stiamo assistendo ad un cambio generazionale all’interno di tanti “big” brand, con i nuovi designer che Sono sempre più concentrati in uno sforzo creativo continuo che possa coniugare ispirazione personale, interesse del mercato e, in alcuni casi, anche un impegno sul fronte politico-sociale. Il tutto in un contesto contemporaneo che, a discapito dei buoni propositi espressi in tempo di pandemia, ha ripreso a correre freneticamente, imponendo vita breve ai prodotti, che in men che non si dica passano dall’essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Un tempo, al termine di ogni, si era soliti riguardare le sfilate, scandagliando il lavoro dei singoli stilisti per estrapolare le tendenze. Adesso questo è diventato un compito assai arduo, non solo perché il mondo della moda è riuscito a scardinare e superare il concetto di “classificabile”; ma soprattutto perché stiamo assistendo ad un cambio generazionale all’interno di tanti “big” brand, con i nuovi designer chesempre più concentrati in uno sforzo creativo continuo che possa coniugare ispirazione personale, interesse del mercato e, in alcuni casi, anche un impegno sul fronte politico-sociale. Il tutto in un contesto contemporaneo che, a discapito dei buoni propositi espressi in tempo di pandemia, ha ripreso a correre freneticamente, imponendo vita breve ai prodotti, che in men che non si dica passano dall’essere ...

