Milan, TMW: “Interesse per Terracciano come vice-Maignan” (Di lunedì 26 settembre 2022) Milan Terracciano- Il Milan è a lavoro a Milanello, oggi rifinitura dopo la sconfitta di domenica scorsa, contro il Napoli. Il Milan è tornato a lavoro a Milanello, in vista della trasferta di sabato prossimo: contro l’Empoli di Paolo Zanetti. I Rossoneri dovranno fare a meno di tanti giocatori, tra cui anche Mike Maignan, verrà sostituito da Tatarasanu. Maldini, però, nella prossima sessione di mercato proverà a trovare un degno sostituto del Francese visto che il Rumeno, non convince a pieno. Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, Maldinistarebbe monitorando la situazione di Terracciano. Kl portiere della viola, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha problemi a trovare un’intesa per il rinnovo, con il diavolo che studia la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- Ilè a lavoro aello, oggi rifinitura dopo la sconfitta di domenica scorsa, contro il Napoli. Ilè tornato a lavoro aello, in vista della trasferta di sabato prossimo: contro l’Empoli di Paolo Zanetti. I Rossoneri dovranno fare a meno di tanti giocatori, tra cui anche Mike, verrà sostituito da Tatarasanu. Maldini, però, nella prossima sessione di mercato proverà a trovare un degno sostituto del Francese visto che il Rumeno, non convince a pieno. Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, Maldinistarebbe monitorando la situazione di. Kl portiere della viola, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha problemi a trovare un’intesa per il rinnovo, con il diavolo che studia la ...

milansette : TMW Radio - Sconcerti su Leao: 'Il Milan può avvicinarsi il più possibile per accontentarlo' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : TMW Radio - Sconcerti su Leao: 'Il Milan può avvicinarsi il più possibile per accontentarlo' - milansette : TMW Radio - Brambati: 'Leao? Il Milan ha quest'anno di tempo per rinnovarlo' #acmilan #rossoneri -