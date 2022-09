Milan, rischia di sfumare un obiettivo (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo quanto riferito da Rac1, Marco Asensio avrebbe raggiunto un preaccordo per trasferirsi al Barcellona nella prossima stagione a parametro... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo quanto riferito da Rac1, Marco Asensio avrebbe raggiunto un preaccordo per trasferirsi al Barcellona nella prossima stagione a parametro...

Luxgraph : Inter, per Brozovic lesione parziale ai flessori della coscia: rischia un mese di stop - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter in ansia per @brozocrypto: rischia lo stop di un mese | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #Inter #Brozov… - PianetaMilan : .@Inter in ansia per @brozocrypto: rischia lo stop di un mese | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #Inter… - atsinorfos : @MaStep92__ Non si era mai sbilanciato così su un rinnovo. E in ogni caso la scelta di Leao è quasi obbligata: sa b… - Bufoz95 : @luckiestloser @milan_corner @Milan1Quds Ma zero proprio, il PD se continua a presentarsi con gente col carisma di… -