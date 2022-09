Milan, Maldini parla di Leao. E lui lascia intendere di voler rimanere (Di lunedì 26 settembre 2022) Paolo Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo di Rafael Leao. Intanto il giocatore sembrerebbe voler rimanere al Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Paoloha rito delle dichiarazioni sul rinnovo di Rafael. Intanto il giocatore sembrerebbeal

GoalItalia : Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - AntoVitiello : #Maldini sul mercato: 'Offerte rifiutate? Si, abbiamo detto ad alcuni club stranieri di non presentarsi nemmeno. Th… - sportli26181512 : Maldini su Massara: 'Siamo una coppia di fatto. Su Kjaer ha spinto tanto': Paolo Maldini, leggenda rossonera e attu… - napolista : #Batistuta: «L’#Italia aveva una sua identità: difesa e contropiede. Ora non la riconosco più» Alla Gazzetta. «Per… -