Milan, domani la ripresa degli allenamenti: da valutare Tonali, Rebic e Origi (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Milan tornerà a lavoro domani, dopo i due day off concessi da Stefano Pioli. Saranno da valutare le condizioni di Tonali e Rebic: il centrocampista dovrebbe riprendere a lavorare subito con la squadra, dopo esser tornato in anticipo dalla Nazionale a causa di un affaticamento muscolare. Rebic invece è stato fermo a causa di un’ernia discale. Da valutare anche Origi, dopo i problemi di sovraccarico al tendine del retto femorale. A Casa Milan nel frattempo si discute il rinnovo di Leao. “Ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille e questo lo sta condizionando molto. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Iltornerà a lavoro, dopo i due day off concessi da Stefano Pioli. Saranno dale condizioni di: il centrocampista dovrebbe riprendere a lavorare subito con la squadra, dopo esser tornato in anticipo dalla Nazionale a causa di un affaticamento muscolare.invece è stato fermo a causa di un’ernia discale. Daanche, dopo i problemi di sovraccarico al tendine del retto femorale. A Casanel frattempo si discute il rinnovo di Leao. “Ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille e questo lo sta condizionando molto. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al ...

