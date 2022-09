Mike Bongiorno: ecco Niccolò, il suo bellissimo figlio (Di lunedì 26 settembre 2022) Non tutti conoscevano Niccolò. ecco chi è il bellissimo figlio di Mike Bongiorno Mike Bongiorno non ha assolutamente bisogno di presentazioni. È stato ed è ancora oggi il simbolo dell’avvento della televisione in Italia. Il conduttore e presentatore italo-americano conquistò il cuore dei telespettatori grazie alla sua bravura e simpatia, entrando di fatto nella storia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 settembre 2022) Non tutti conoscevanochi è ildinon ha assolutamente bisogno di presentazioni. È stato ed è ancora oggi il simbolo dell’avvento della televisione in Italia. Il conduttore e presentatore italo-americano conquistò il cuore dei telespettatori grazie alla sua bravura e simpatia, entrando di fatto nella storia L'articolo proviene da Leggilo.org.

gamberone76 : @DocThomas Sono riuscito ad avere i tre quarti di Gentile e i sette ottavi di Collovati, più la metà di Mike Bongio… - gamberone76 : @lucatelese (Camillo Milli)?Sono riuscito ad avere i tre quarti di Gentile e i sette ottavi di Collovati, più la me… - miciobigio : RT @moltitudo: guardami negli occhi silvio, un ultimo colpo di scena in cui sconfessi la coalizione, ti allei con conte, raddoppi il rdc e… - moltitudo : guardami negli occhi silvio, un ultimo colpo di scena in cui sconfessi la coalizione, ti allei con conte, raddoppi… - BiagioSdC : @Cippalik @meb Anche per me va adeguata, ma tagliandola, non estendendola. Per capire come sarebbe una campagna ele… -