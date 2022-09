Meteo lunedì: tra maltempo e primo freddo stagionale. Ecco come andrà (Di lunedì 26 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Gli ultimi giorni di settembre saranno all’insegna del maltempo di stampo tardo autunnale sull’Italia a causa del progressivo approfondimento sull’Europa centrale di una depressione che risucchierà correnti fredde direttamente dalla Groenlandia. In questa dinamica atmosferica avrà una parte importante anche l’evoluzione del super uragano Fiona che nella sua anomala risalita fino alle latitudini canadesi andrà a disturbare la circolazione fredda polare. Mezza Europa si prepara a fare i conti con la prima irruzione di aria fredda della Stagione mentre l’Italia dovrà subire le conseguenze dell’arrivo di questa aria fredda sul bacino, ancora molto caldo del Mediterraneo. Le conseguenze le possiamo facilmente immaginare, ci saranno piogge, temporali, nubifragi e venti forti su diverse regioni. Le zone più ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Gli ultimi giorni di settembre saranno all’insegna deldi stampo tardo autunnale sull’Italia a causa del progressivo approfondimento sull’Europa centrale di una depressione che risucchierà correnti fredde direttamente dalla Groenlandia. In questa dinamica atmosferica avrà una parte importante anche l’evoluzione del super uragano Fiona che nella sua anomala risalita fino alle latitudini canadesia disturbare la circolazione fredda polare. Mezza Europa si prepara a fare i conti con la prima irruzione di aria fredda della Stagione mentre l’Italia dovrà subire le conseguenze dell’arrivo di questa aria fredda sul bacino, ancora molto caldo del Mediterraneo. Le conseguenze le possiamo facilmente immaginare, ci saranno piogge, temporali, nubifragi e venti forti su diverse regioni. Le zone più ...

DPCgov : ????Allerta ROSSA, lunedì #26settembre, su parte Basilicata ???? Allerta ARANCIONE in Calabria Molise Puglia Campania B… - infomobilitaMi : RT @DPCgov: ????Allerta ROSSA, lunedì #26settembre, su parte Basilicata ???? Allerta ARANCIONE in Calabria Molise Puglia Campania Basilicata ????… - ilfaroonline : Meteo lunedì: tra maltempo e primo freddo stagionale. Ecco come andrà - giadalovesnouis : RT @di_reddito: Purtroppo domani c'è allerta meteo in molte zone del nord Italia, per questo, chi deve votare Lega al nord potrà recarsi al… - ilovepisa : RT @cascinanotizie: Il meteo di lunedì 26 settembre -