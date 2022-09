Meteo, le previsioni: in settimana 3 perturbazioni fredde colpiranno l’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Nei prossimi giorni l'Italia sarà raggiunta da almeno tre perturbazioni. Le temperature saranno in calo, tanto che per martedì è prevista la prima neve sulle Alpi. Temporali intensi, nubifragi e allagamenti colpiranno un po’ tutta l'Italia.Temperature autunnaliUn vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l'Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta attivando intense correnti meridionali. Questi venti soffieranno sempre più forti trasportando nuvole cariche di pioggia che si abbatteranno principalmente su Toscana, Lazio, Umbria, Campania. Nei giorni successivi altre due perturbazioni fredde si daranno il cambio sul nostro Paese.Alluvioni lampoNon sono da sottovalutare le possibili alluvioni lampo, soprattutto al Meridione. Le temperature ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 settembre 2022) Nei prossimi giorni l'Italia sarà raggiunta da almeno tre. Le temperature saranno in calo, tanto che per martedì è prevista la prima neve sulle Alpi. Temporali intensi, nubifragi e allagamentiun po’ tutta l'Italia.Temperature autunnaliUn vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l'Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta attivando intense correnti meridionali. Questi venti soffieranno sempre più forti trasportando nuvole cariche di pioggia che si abbatteranno principalmente su Toscana, Lazio, Umbria, Campania. Nei giorni successivi altre duesi daranno il cambio sul nostro Paese.Alluvioni lampoNon sono da sottovalutare le possibili alluvioni lampo, soprattutto al Meridione. Le temperature ...

