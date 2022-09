Meteo, allerta maltempo al Centro-Sud. Arriva il freddo artico (Di lunedì 26 settembre 2022) Inizio di settimana all’insegna del maltempo su tutta l’Italia, con temperature in calo e l’arrivo di un forte vento artico. Attesi nubifragi e anche la neve sulle Alpi sotto i 1400 metri di altezza. La perturbazione che sta... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Inizio di settimana all’insegna delsu tutta l’Italia, con temperature in calo e l’arrivo di un forte vento. Attesi nubifragi e anche la neve sulle Alpi sotto i 1400 metri di altezza. La perturbazione che sta...

DPCgov : ????Allerta ROSSA, lunedì #26settembre, su parte Basilicata ???? Allerta ARANCIONE in Calabria Molise Puglia Campania B… - DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - ComuneNapoli : ????Lunedì 26 settembre 2022 scuole chiuse. In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del moni… - infoitinterno : Mazara, Allerta meteo per lunedì 26 settembre - infoitinterno : Maltempo, allerta meteo rossa in Basilicata. Nubifragi in Campania e Toscana -