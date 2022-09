Messi non ha digerito la vittoria del Madrid: «Non sempre la Champions la vincono i migliori» (Di lunedì 26 settembre 2022) Lionel Messi è rimasto antiMadridista. Lo ha confermato nell’intervista rilasciata a Hristo Stoitchkov per la televisione Messicana TUDN. Ha parlato dell’eliminazione in Champions patita dal Real Madrid negli ottavi di finale. “L’anno scorso è stato difficile per me, è stato difficile dopo un cambiamento importante, dopo essere stato nello stesso posto per così tanto tempo. L’obiettivo di questa stagione lo conoscono tutti. Il Psg ambisce a vincere la Champions League. L’eliminazione della scorsa stagione è stata molto dura per come è maturata, avevamo giocato due grandi partite contro il Real Madrid e siamo stati eliminati da piccoli dettagli”. Poi ha lanciato una frecciata alla squadra allenata da Ancelotti: “Questa è una stagione atipica, perché il Mondiale è in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Lionelè rimasto antiista. Lo ha confermato nell’intervista rilasciata a Hristo Stoitchkov per la televisionecana TUDN. Ha parlato dell’eliminazione inpatita dal Realnegli ottavi di finale. “L’anno scorso è stato difficile per me, è stato difficile dopo un cambiamento importante, dopo essere stato nello stesso posto per così tanto tempo. L’obiettivo di questa stagione lo conoscono tutti. Il Psg ambisce a vincere laLeague. L’eliminazione della scorsa stagione è stata molto dura per come è maturata, avevamo giocato due grandi partite contro il Reale siamo stati eliminati da piccoli dettagli”. Poi ha lanciato una frecciata alla squadra allenata da Ancelotti: “Questa è una stagione atipica, perché il Mondiale è in ...

