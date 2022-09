Mentalizzazione | cos’è e come si sviluppa

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 settembre 2022)Laè un concetto che ha visto la luce all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso per poi essere successivamente approfondito. Sebbene inizialmente possa sembrare un pensiero assai complicato, in realtà si tratta di qualcosa di semplice, sovrapponibile al concetto di intelligenza emotiva e connesso alla psicoanalisi, alla filosofia, alla neurobiologia e altre materie che si occupano di studiare il comportamento e le emozioni dell’essere umano. Per capirelabisogna però fare un piccolo passo indietro e partire dall’empatia. L’empatia è la capacità di immedesimarci nell’altro e comprendere ciò che prova una persona esterna a noi, immaginandolo. La capacità di mentalizzare è, per dirlo con parole semplici, la capacità di immaginare ciò che l’altra persona sta provando, ...