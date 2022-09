Meloni vince elezioni, liceo Manzoni occupato a Milano per protesta (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – A poche ore dalla vittoria di Giorgia Meloni nelle elezioni politiche 2022, gli studenti del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano (la scuola in cui si diplomò il segretario della Lega Matteo Salvini) hanno occupato l’istituto in segno di protesta. “Ci prepariamo a entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali”, scrivono gli studenti nella nota in cui annunciano l’occupazione. “Abbiamo preso coscienza di questa situazione e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare, non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”, assicurano i liceali, che si rivolgono direttamente alla presidente di Fratelli d’Italia: “Vogliono dirlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – A poche ore dalla vittoria di Giorgianellepolitiche 2022, gli studenti delclassico Alessandrodi(la scuola in cui si diplomò il segretario della Lega Matteo Salvini) hannol’istituto in segno di. “Ci prepariamo a entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali”, scrivono gli studenti nella nota in cui annunciano l’occupazione. “Abbiamo preso coscienza di questa situazione e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare, non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”, assicurano i liceali, che si rivolgono direttamente alla presidente di Fratelli d’Italia: “Vogliono dirlo ...

