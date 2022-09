Meloni verso Palazzo Chigi | maggioranza in Senato e Camera | Fdi al 26% ' Gli italiani hanno scelto | siamo solo all' inizio' Le coccole di

rulajebreal : Dubbi su #FDI? Il loro odio verso la Costituzione è direttamente proporzionale alla loro criminalità/ stragismo/ins… - nelloscavo : 1) Alla lunga tra la copia e l'originale gli elettori scelgono l'originale. Da tempo proprio da sinistra avevano in… - sole24ore : Verso il #governo #Meloni: come sarà e quanto durerà? - Mario65155163 : @mpiacenonaver1 Scordatelo, oragli pseudo giornalisti mai stati ficcanti nei confronti della Meloni, non faranno al… - giafi_15x : @Einok36 Magari ci fosse un pericolo fascismo serio, significherebbe che le classi dirigenti hanno bisogno della lo… -

Damiano dei Maneskin e la vittoria di Giorgia: 'Oggi è un giorno triste per il mio Paese' Lettale dimissioni: 'Presto il congresso Pd, non mi ricandido alla guida del partito'...sono stato sempre nemico di questa ingerenza dello Stato - ricorda Bassetti - Si deve andare... lae il Centrodestra - conclude - sanno benissimo da chi farsi consigliare'. Bassetti ...Il neo senatore: "Rappresenterò tutto il comprensorio ponentino, savonese compreso. Per le aziende Tpl in arrivo 6mln di euro per il caro-energia" ...Dall’Ungheria alla Francia, dalla Polonia alla Spagna, i sovranisti esultano per la vittoria di Meloni. Marine Le Pen: "Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino". Per il W ...