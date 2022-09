Meloni, trionfo alle elezioni. Salvini: «Con Giorgia insieme 5 anni. Deluso dai nostri dati». Letta lascia e accusa Conte. Tutti i risultati (Di lunedì 26 settembre 2022) elezioni politiche 2022. L'Italia è del centrodestra: la coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainarne il successo è FdI, mentre delude la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 settembre 2022)politiche 2022. L'Italia è del centrodestra: la coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainarne il successo è FdI, mentre delude la...

TgLa7 : #ElezioniPolitiche2022: trionfo della Meloni, tonfo di Lega e Pd, rimonta dei Cinquestelle nel sud #maratonamentana - Agenzia_Italia : Rimonta del Movimento 5 stelle, che sfiora il 15%. Il Pd non cede, ma resta fermo poco sotto al 20% al Senato, ment… - Agenzia_Italia : #ElezioniPolitiche2022 ??? ?? Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all'8,2% ?? - GigiAdinolfi : RT @Zerovirgola2: I galoppini di #Renzi che tifavano con lui per la caduta del #Conte II, come @SabrinaScampini che sosteneva che peggio di… - Efisio31251859 : RT @fdragoni: 'Vinta la battaglia elettorale, è già all’orizzonte la prossima: non farsi scippare la vittoria...' @jimmomo #ElezioniPoliti… -