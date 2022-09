Meloni, trionfo alle elezioni: «Non deluderemo gli italiani». FdI: Costituzione bella ma ha 70 anni. Letta lascia, Lega in rivolta (Di lunedì 26 settembre 2022) elezioni politiche 2022. L'Italia è del centrodestra: la coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainarne il successo è FdI, mentre delude la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 settembre 2022)politiche 2022. L'Italia è del centrodestra: la coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato. A trainarne il successo è FdI, mentre delude la...

Agenzia_Italia : Rimonta del Movimento 5 stelle, che sfiora il 15%. Il Pd non cede, ma resta fermo poco sotto al 20% al Senato, ment… - Agenzia_Italia : #ElezioniPolitiche2022 ??? ?? Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all'8,2% ?? - EnzoCare2 : RT @NicolaPorro: Vip, intellettuali e artisti: in tanti rosicano per la vittoria della Meloni e del centrodestra. Un imperdibile @DelpapaMa… - LisaTorna : RT @NicolaPorro: Vip, intellettuali e artisti: in tanti rosicano per la vittoria della Meloni e del centrodestra. Un imperdibile @DelpapaMa… - IADY16 : RT @gayit: Trionfo Giorgia Meloni, le reazioni vip. Dalla furia di Renato Zero all'attacco di Damiano dei Maneskin -