Meloni premier | Bonetti | “Non è una buona notizia per le donne”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Più volte abbiamo avuto modo di dire che Giorgiasarebbe stata una novità nel nostro Paese, ma che non era unanovità per lee per le politiche per le pari opportunità”: lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elenanella conferenza stampa di Azione-IV insieme a Carlo Calenda, Ettore Rosato, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. “Ci auguriamo che cambi idea e si assuma la responsabilità di portare avanti un percorso che con il governo Draghi era iniziato e che aveva portato il nostro Paese a livello sia nazionale che europeo finalmente a svoltare sulle pari opportunità. Mi auguro – ha aggiunto– e noi dall’opposizione presidieremo perché questo possa essere fatto, che Giorgiae il suo ...