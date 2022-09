Meloni nuova signora del Nord Est | i voti della Lega travasano in Fratelli d’Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 settembre 2022) Neppured'Italia pensava, in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia, di andare oltre il 30 per cento. "Vogliamo vincere, non stravincere" confidava ai suoi Luca de Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, parlamentare e leader regionale di Fdi. Invece Giorgiain Veneto ha doppiato la(di Matteo Salvini, ma anche di Luca Zaia) e in Friuli Venezia Giulia l'ha superata di tre volte (siamo nella terra di Massimiliano Fedriga). In terra veneta raccoglie al Senato addirittura il 32,6% delle preferenze. Ladeve accontentarsi del 14,6%. Forza Italia quasi si dimezza, scendendo allo 6,9% e Noi Moderati, seppur con l'apporto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, raggiunge a malapena il 2%. Male, per contro, il centrosinistra col Pd che scende al 16,1% ,mentre il Terzo Polo totalizza l'8,3%.Il Movimento 5 ...