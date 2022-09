Meloni, il primo discorso dopo il voto: «È il tempo della responsabilità, valorizzeremo quello che unisce gli italiani» (Di lunedì 26 settembre 2022) È lei la vincitrice della tornata elettorale. Giorgia Meloni, intorno alle 2.30 del 26 settembre, è salita sul palco allestito all’hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia. «Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fdi». Ha esordito così Meloni, ribadendo un concetto espresso in più occasioni durante la campagna elettorale: «È il tempo in cui gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce da una chiara indicazione alle urne». La leader di Fdi ha lamentato di aver subito una campagna elettorale violenta, «però – ha aggiunto -, penso che la situazione in cui versano l’Italia e la Ue richieda il contributo di tutti. Un clima sereno, quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) È lei la vincitricetornata elettorale. Giorgia, intorno alle 2.30 del 26 settembre, è salita sul palco allestito all’hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia. «Dagliè arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fdi». Ha esordito così, ribadendo un concetto espresso in più occasioni durante la campagna elettorale: «È ilin cui glipotranno avere finalmente un governo che esce da una chiara indicazione alle urne». La leader di Fdi ha lamentato di aver subito una campagna elettorale violenta, «però – ha aggiunto -, penso che la situazione in cui versano l’Italia e la Ue richieda il contributo di tutti. Un clima sereno, quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in ...

