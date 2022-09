Meloni festeggia: "Ha vinto il centrodestra. Governeremo per tutti gli italiani" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il rammarico, paradossale, sta nel fatto che il sogno di una vita va celebrato con un'esibizione di aplomb quasi estenuante. A mezzanotte passata da un pezzo, Giuseppe Valentino, volto storico di AN, già sottosegretario alla Giustizia con Berlusconi, incrocia sulle scale Francesco Lollobrigida. Abbraccio maschio, occhi lucidi: "È il momento che aspettavamo da una vita", dice. Ma il capogruppo di FdI alla Camera trattiene il fiato: "Ci siamo", dice quasi in un soffio. Ma è come se la sfida non fosse quella delle urne. Quella la si dà quasi per scontata. "Sarà una vittoria netta. Ma se sarà 23 o 26, o 28, cambia poco", spiega Giovanni Donzelli, dimagritissimo ("Una campagna logorante") mentre ancora tutti strologano sugli exit poll. Del resto l'ordine dall'alto è tassativo: silenzio assoluto, nessun commento fino a che non arrivano le proiezioni. E allora ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Il rammarico, paradossale, sta nel fatto che il sogno di una vita va celebrato con un'esibizione di aplomb quasi estenuante. A mezzanotte passata da un pezzo, Giuseppe Valentino, volto storico di AN, già sottosegretario alla Giustizia con Berlusconi, incrocia sulle scale Francesco Lollobrigida. Abbraccio maschio, occhi lucidi: "È il momento che aspettavamo da una vita", dice. Ma il capogruppo di FdI alla Camera trattiene il fiato: "Ci siamo", dice quasi in un soffio. Ma è come se la sfida non fosse quella delle urne. Quella la si dà quasi per scontata. "Sarà una vittoria netta. Ma se sarà 23 o 26, o 28, cambia poco", spiega Giovanni Donzelli, dimagritissimo ("Una campagna logorante") mentre ancorastrologano sugli exit poll. Del resto l'ordine dall'alto è tassativo: silenzio assoluto, nessun commento fino a che non arrivano le proiezioni. E allora ...

