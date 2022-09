Meloni? Ecco la prima foto Per voi | come rosica Gad Lerner | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Già, Giorgiastravince con i suoi Fratelli d'Italia. Le elezioni politiche vanno al centrodestra. Restano ancora da definire le proporzioni della vittoria, ma questo è il dato, inequivocabile. E nel Pd regna la delusione, la disperazione: partito ai minimi storici ed Enrico Letta appeso a un filo, destinato a staccarsi a breve, anzi a brevissimo. Insomma, sime. E tra chiGad, firma oggi in forza al Fatto Quotidiano e che sullo stesso Fatto ha rivelato alla vigilia del voto che avrebbe scelto Pd e M5s. Insomma, per lui la delusione è enorme. Soprattutto perché a vincere è la, quellacontro cui cannoneggia da anni, paventando inesistenti rischi democratici e via discorrendo. La ...