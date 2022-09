Meloni | è la notte della vittoria | “Al governo per unire gli italiani È il tempo della responsabilità”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 settembre 2022) «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso, vi sorprenderete a fare l’impossibile». Con una frase di San Francesco, Giorgiaha concluso il suo intervento all’Hotel Parco dei Principi, sede del comitato elettorale di FdI. A far da colonna sonora al suo intervento due brani di Rino Gaetano (Il cielo è sempre più blu e A mano a mano). Il santo d’Assisi e la colonna sonora pop deve aver spiazzato molti dei duecento giornalisti stranieri, suggestionati dalla “mostrificazione” di FdI esua leader, una narrazione dettata dalla sinistra italiana per tutta la campagna elettorale. Il discorso di Giorgia, accompagnato e dagli applausi dei militanti di FdI, molti con gli occhi lucidi per l’emozione, è stato quello di un premier in pectore. «L’Italia ha scelto noi e noi ...