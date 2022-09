Meloni: “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo a guida Fratelli d’Italia” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. Così Giorgia Meloni ha commentato i primi risultati del voto, che hanno confermato il successo del partito da lei co-fondato meno di dieci anni fa. “È tempo che gli italiani possano nuovamente avere un governo che esca da una loro chiara indicazione alle urne”, ha continuato Meloni, proponendosi come prossima presidente del Consiglio, la prima donna della storia italiana. “È qualcosa con cui spero tutti quanti vorranno fare i conti”, ha aggiunto la leader del partito erede di Alleanza nazionale e del Movimento sociale italiano, accolta da una ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) “per undi centrodestra a”. Così Giorgiaha commentato i primi risultati del voto, che hanno confermato il successo del partito da lei co-fondato meno di dieci anni fa. “È tempo che glipossano nuovamente avere unche esca da una loroindicazione alle urne”, ha continuato, proponendosi come prossima presidente del Consiglio, la prima donna della storia italiana. “È qualcosa con cui spero tutti quanti vorranno fare i conti”, ha aggiunto la leader del partito erede di Alleanza nazionale e del Movimento sociale italiano, accolta da una ...

