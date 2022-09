Matteo Salvini sui social: “Grazie”. I commenti spietati: “Ma grazie a te! Hai convinto milioni di italiani a non votarti”, “Bella Matte, 0,7 italiani su 10 ti amano” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il capitano senza più truppe, votanti e con qualche spernacchio in più. Anche Matteo Salvini, e diversi deputati leghisti, brindano sui social del successo del centrodestra, ma i commentatori fanno a gara per ricordargli l’amara sconfitta percentuale. Salvini del resto è stato il primo tra i leader politici in Italia a commentare a caldo i primi exit poll: “Centrodestra in vantaggio alla Camera e al Senato. Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie” con tanto di cuoricini ed emoticon. Solo che con l’andare dei minuti la Lega è finita, scheda dopo scheda sempre più Fratelli d’Italia, realmente sotto il 10%, quasi dimezzando i voti delle politiche del 2018, e posizionandosi a distanze siderali rispetto al 34% delle Europee del 2019. Diversi follower ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il capitano senza più truppe, votanti e con qualche spernacchio in più. Anche, e diversi deputati leghisti, brindano suidel successo del centrodestra, ma i commentatori fanno a gara per ricordargli l’amara sconfitta percentuale.del resto è stato il primo tra i leader politici in Italia a commentare a caldo i primi exit poll: “Centrodestra in vantaggio alla Camera e al Senato. Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire” con tanto di cuoricini ed emoticon. Solo che con l’andare dei minuti la Lega è finita, scheda dopo scheda sempre più Fratelli d’Italia, realmente sotto il 10%, quasi dimezzando i voti delle politiche del 2018, e posizionandosi a distanze siderali rispetto al 34% delle Europee del 2019. Diversi follower ...

