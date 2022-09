Marta Fascina, la fidanzata di Silvio, vince a Marsala senza averci mai messo piede (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex deputata viene rieletta morettianamente: rimanendo a casa. I siciliani l’hanno notata, e soprattutto, votata di più Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex deputata viene rieletta morettianamente: rimanendo a casa. I siciliani l’hanno notata, e soprattutto, votata di più

giusmo1 : Marta Fascina, compagna di Berlusconi, eletta a Marsala senza nemmeno un comizio in Sicilia: “Ci andavo da bambina”… - sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - Corriere : Marta Fascina eletta a Marsala. Mai vista in città, ma disse: «Da bambina andavo in Sicilia in vacanza» - SilviaPortavoce : RT @sebmes: Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo… - Missi65 : RT @ultimora_pol: È stata eletta alla Camera anche Marta #Fascina, compagna di Silvio Berlusconi e candidata dalla destra all'uninominale i… -