Marine Le Pen e il figlio di Bolsonaro applaudono Giorgia Meloni | «Finalmente un governo patriottico»

«Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista». Sono le parole di Marine Le Pen che su Twitter si è congratulata con Giorgia Meloni e Matteo Salvini «per aver resistito alle minacce di un'Unione Europea antidemocratica e arrogante ottenendo questa grande vittoria». Dalla Francia arriva anche il commento della premier Elisabeth Borne che ha annunciato come il suo paese sarà attento al rispetto dei diritti umani e dell'aborto in Italia. September 26, 2022 A celebrare il risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni che ieri 25 settembre ha portato circa il 64% degli elettori alle urne, c'è il figlio del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, Eduardo, deputato federale dello Stato di San Paolo.

