Maria Elena Boschi non perde mai: 'Gli sconfitti sono Letta e Salvini, noi siamo soddisfatti' (Di lunedì 26 settembre 2022) Maria Elena Boschi, proprio come Matteo Renzi, proprio non riesce a pronunciare la parola "sconfitta" e quindi scarica su altri (anche) le proprie responsabilità. In collegamento con Bruno Vespa a ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022), proprio come Matteo Renzi, proprio non riesce a pronunciare la parola "sconfitta" e quindi scarica su altri (anche) le proprie responsabilità. In collegamento con Bruno Vespa a ...

ItaliaViva : ??Dal comitato di #ItaliaSulSerio il commento di @meb - il_cappellini : Male al Sud il cartello Azione-Iv. Il picco negativo in Calabria, dove la capolista al proporzionale è Maria Elena Boschi: 3,9% - Four__M : RT @Elisabetta_H_: Maria Elena Boschi, con l’aria finto-contrita, simula disappunto per la vittoria del cdx e il flop dell’operazione Dragh… - MarcoEhlardo : RT @Elisabetta_H_: Maria Elena Boschi, con l’aria finto-contrita, simula disappunto per la vittoria del cdx e il flop dell’operazione Dragh… - InfinitoIsacco : RT @Elisabetta_H_: Maria Elena Boschi, con l’aria finto-contrita, simula disappunto per la vittoria del cdx e il flop dell’operazione Dragh… -