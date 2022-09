Marco Bellavia, chi è la moglie Elena Travaglia: età, lavoro, foto, figli e Instagram (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha riaperto i battenti: la casa più spiata d’Italia, dopo la pausa estiva, è tornata ad accogliere nuovi ‘vipponi, pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra passato e presente. Tra di loro anche il noto conduttore televisivo e attore Marco Bellavia, che per un periodo si è allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e alla moglie Elena. Il matrimonio di Marco Bellavia ed Elena Travaglia Marco Bellavia, dopo tanti gossip, flirt e la storia d’amore con Paola Barale, ha trovato la serenità al fianco di Elena Travaglia, che è diventata mamma di suo figlio, Filippo. Lei è lontana dal mondo dello spettacolo, non sappiamo cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha riaperto i battenti: la casa più spiata d’Italia, dopo la pausa estiva, è tornata ad accogliere nuovi ‘vipponi, pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra passato e presente. Tra di loro anche il noto conduttore televisivo e attore, che per un periodo si è allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e alla. Il matrimonio died, dopo tanti gossip, flirt e la storia d’amore con Paola Barale, ha trovato la serenità al fianco di, che è diventata mamma di suoo, Filippo. Lei è lontana dal mondo dello spettacolo, non sappiamo cosa ...

