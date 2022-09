Mara Venier | la gaffe in diretta è da non credere | la reazione spiazzante

tuttopuntotv : Paola Barale perde la pazienza a Domenica In: Mara Venier fa un passo indietro #DomenicaIn #PaolaBarale #MaraVenier… - massimo_cosma : RT @chetempochefa: Fra poco @lucianinalitti e @fabfazio vi aspettano a #DomenicaIn da Mara Venier ?? #CTCF - VigilanzaT : @Boomerissima Le fasi Auditel di Mara Venier: 1) Silenzio -> 2) Annuncio/piagnisteo: 'Questo è l'ultimo anno di Dom… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Elodie - infoitcultura : Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Elodie e Iannone: “Si chiama Andrea questo ragazzo?” -

Ancora ottimi risultati per Maria De Filippi e il suo Amici , riuscito a battere di misura la concorrenza di Domenica In dicon un 23,5% di share. Qui sotto il dettaglio dei risultati ...Ospite dello studio di, si è mostrata per la prima volta in vesti del tutto inedite, mettendo per un attimo da parte la sua ironia per aprirsi su temi particolarmente toccanti: ecco cosa ...Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe durante la diretta tv. La conduttrice si è lasciata andare ad una reazione spiazzante.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...