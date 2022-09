Mara Sattei | la scollatura fa impazzire tutti | Bellissima

Leggi su chemusica

(Di lunedì 26 settembre 2022) Quelle disono immagini che difficilmente passano inosservate: avete visto cheincredibile? Guardatela con attenzione. La nota cantante non smette mai di averegli occhi puntati su di sé. Impossibile non notare il look che ha sfoggiato questa volta, avete visto che cosa ha indossato? Con la sua voce inconfondibile,L'articolo, lafachemusica.it.