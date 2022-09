Måneskin | parla Damiano sulla vittoria di Giorgia Meloni | “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il frontman della band italiana più famosa all’estero, i, si è svegliato questa mattina con un tonfo al cuore, come del resto lui stesso fa intendere nelle sue storie Instagram. Di certo non un buon risveglio per lui, e chissà per quanti altri, a dire il vero. Il cantante non è per nulla soddisfatto del voto degli italiani, e pare non voglia tenerselo per sé, e si sfoga sui social. Il commento disuMa cosa ha fatto? Ha pubblicato tra le storie del suo account Instagram ufficiale, la foto della prima pagina di Repubblica, dove il titolo che campeggia al centro, trionfa su tutte le altre notizie della giornata: ”si prende l’Italia. Poi, lui, aggiunge: ”Today is a sad day for my country” (è un...