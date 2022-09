Manchester United | senza la Champions le perdite aumentano del 20%

(Di lunedì 26 settembre 2022) Importante ribasso nel bilancio del. Il club inglese paga la mancata qualificazione inLeague nella scorsa stagione, chiusa solamente in sesta posizione. Ilha registrato una perdita di 115,5 milioni di sterline (132 milioni di euro) nel bilancio della stagione 2021/22, nonostante un aumento dei ricavi a 583 milioni di sterline. Nella scorsa stagione gli stipendi sono saliti del 19% e l’indebitamento è aumentato del 22%. Il club ha giustificato questi numeri con il crollo della valuta britannica e all’apprezzamento dei prestiti in dollari. Ilcercherà di centrare la qualificazione inin questa stagione, anche se la concorrenza è molta e il rischio di non raggiungere l’obiettivo ...

sportface2016 : #ManchesterUnited: senza la #ChampionsLeague le perdite aumentano del 20% - sportli26181512 : #Ronaldo torna ad allenarsi: occhio nero e Spagna nel mirino: Il fuoriclasse del Manchester United riprende la prep… - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | #Napoli, #Lozano piace a ben quattro club ?? #Spalletti ora teme di poterlo perdere già in inver… - peppe_roncino : @fagiuolismo Scarto del Manchester United pagato 80 milioni di euro? Allora pure Vlahovic è uno scarto della Fioren… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dentro il tunnel per il derby di #Manchester: biglietti unici con i fan token -

Calciomercato.com

Cristiano Ronaldo riprende gli allenamenti con la nazionale portoghese: il fuoriclasse deltorna a calcare i campi con un occhio nero e un vistoso taglio sul viso a pochi giorni da Repubblica Ceca - Portogallo , gara valida per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A ...Torna in campo Cristiano Ronaldo : il fuoriclasse delriprende gli allenamenti con la nazionale lusitana con un occhio nero in più e un taglio sul viso. Era il 15' di Repubblica Ceca - Portogallo , gara valida per la quinta giornata del ... Manchester United, novità per il dopo De Gea | Mercato | Calciomercato.com Manchester United: senza la Champions le perdite aumentano. Il Manchester United registra perdite importanti a causa della mancata qualificazione in Champions League nella passata stagione. Si registr ...Il fuoriclasse del Manchester United riprende la preparazione con i lusitani, reduce dal violento scontro con il portiere ceco Vaclik: obiettivo Final Four di Nations League ...