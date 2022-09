Maltrattamenti in famiglia, allontanamento e divieto di ritorno a casa per 48enne (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapriglia Irpina (Av) – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di farvi rientro e di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un 48enne di Capriglia Irpina indiziato, allo stato delle indagini preliminari, del reato di Maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla sussistenza di una reiterata attività vessatoria posta in essere dal predetto nei confronti della moglie e del figlio minore: da circa un decennio, avrebbe offeso l’onore e il pudore della donna, usando violenza nei suoi confronti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapriglia Irpina (Av) – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare dell’dallafamiliare, condi farvi rientro e di avvicinamento alle persone offese nei confronti di undi Capriglia Irpina indiziato, allo stato delle indagini preliminari, del reato diin. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla sussistenza di una reiterata attività vessatoria posta in essere dal predetto nei confronti della moglie e del figlio minore: da circa un decennio, avrebbe offeso l’onore e il pudore della donna, usando violenza nei suoi confronti ...

