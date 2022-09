Maltempo in Sicilia: a Modica strade come fiumi (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì difficile per i Siciliani. Il Maltempo sta flagellando l’isola da stanotte. Molte città si sono svegliate letteralmente ricoperte dall’acqua. Trapani, Erice e Modica le città più colpite, ma situazioni difficili si registrano anche in altre zone come il Ragusano, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo. A Modica, le strade si sono trasformate in torrenti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Lunedì difficile per ini. Ilsta flagellando l’isola da stanotte. Molte città si sono svegliate letteralmente ricoperte dall’acqua. Trapani, Erice ele città più colpite, ma situazioni difficili si registrano anche in altre zoneil Ragusano, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo. A, lesi sono trasformate in torrenti L'articolo proviene da Inews24.it.

