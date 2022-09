Maltempo, forti temporali al sud, con rischio allagamenti. Scuole chiuse e treni sospesi (Di lunedì 26 settembre 2022) DIverse le allerte meteo diramate: rossa in Basilicata e arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania. Gialla per Lazio, Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) DIverse le allerte meteo diramate: rossa in Basilicata e arancione in Calabria, Molise, Puglia e Campania. Gialla per Lazio, Marche, Abruzzo, Sicilia, Umbria e ...

Agenzia_Ansa : Maltempo, scuole chiuse a Napoli nella giornata di domani. Disagi nelle isole del Golfo. Auto intrappolate nel fang… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un'altra in codice verde a Pescara per i… - ciaktelesud : Maltempo in Sicilia: forti temporali nelle prossime ore anche nel Catanese #Attualità #Catania #maltempo… - avionews : Aerei e meteo. Maltempo: allerta rossa in Basilicata - Ancora forti temporali, rovesci e vento al sud… - telebiancamar : RT @108Elebru: ????? Chiediamo a gran voce che nelle zone che stanno subendo il maltempo con forti disagi e allagamenti si estenda il voto… -