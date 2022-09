Maltempo, bomba d’acqua su Roma: strade allagate, traffico e trasporto pubblico il tilt (Di lunedì 26 settembre 2022) Meteo. L’autunno non si fa attendere, e arriva tutto d’un colpo sulla Capitale. Pioggia scrosciante e un grande nubifragio a Roma nella giornata di oggi, lunedì 26 settembre. I disagi provocati non sono di certo pochi, e la viabilità ordinaria è messa a dura prova in queste ore. bomba d’acqua sulla Capitale: i quartieri più colpiti Una vera e propria bomba d’acqua sta mettendo in crisi tutta la città, e non sembra voler dare tregua, almeno per il momento. Tra i quartieri colpiti Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma. Segnalazioni ci arrivano anche da Roma Nord, zona quartiere Africano, Nomentano e Salaria. Leggi anche: Allerta meteo nel Lazio lunedì 26 settembre 2022: le previsioni Disagi sui trasporti pubblici Le strade sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Meteo. L’autunno non si fa attendere, e arriva tutto d’un colpo sulla Capitale. Pioggia scrosciante e un grande nubifragio anella giornata di oggi, lunedì 26 settembre. I disagi provocati non sono di certo pochi, e la viabilità ordinaria è messa a dura prova in queste ore.sulla Capitale: i quartieri più colpiti Una vera e propriasta mettendo in crisi tutta la città, e non sembra voler dare tregua, almeno per il momento. Tra i quartieri colpiti Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di. Segnalazioni ci arrivano anche daNord, zona quartiere Africano, Nomentano e Salaria. Leggi anche: Allerta meteo nel Lazio lunedì 26 settembre 2022: le previsioni Disagi sui trasporti pubblici Lesono ...

