Maltempo: 11/o giorno ricerche nel Senigalliese per Brunella (Di lunedì 26 settembre 2022) L'allerta gialla e le piogge cadute nel weekend, nella zona del Senigalliese, che hanno innalzato i livelli dei fiumi Nevola e Misa ma senza causare criticità, non hanno fermato le ricerche dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) L'allerta gialla e le piogge cadute nel weekend, nella zona del, che hanno innalzato i livelli dei fiumi Nevola e Misa ma senza causare criticità, non hanno fermato ledei ...

