Malaga | rimpianto Cristiano Ronaldo | “Poteva arrivare per 3 5 milioni”

(Di lunedì 26 settembre 2022)giocare per il. Lo ha svelato Carlos Rincon, braccio destro dell’allora presidente del club andaluso Sarafin Roldan. Ai microfoni di El Desmarque, l’ex dirigente ha raccontato: “Dovevamosui prospetti prima dei grandi club, quindi seguivamo i grandi eventi giovanili e contattavamo via telefono i migliori dei vari tornei“. Gli occhi erano puntati su. “Abbiamo fatto l’offerta attraverso Mendes, 1,5di euro, ma ci hanno risposto che ne servivano 3,5. Non una grandissima cifra, ma avevamo indicazioni di non esagerare con le offerte, quindi ci siamo fermati lì”. SportFace.

sportface2016 : #Malaga, rimpianto #CR7: 'Poteva arrivare per 3.5 milioni' - OdeonZ__ : Malaga, che rimpianto: 'Stavamo prendendo CR7, affare saltato per 2 milioni' -

