Ma quale fallimento, il Terzo polo è la vera novità. Pastorella spiega perché (Di lunedì 26 settembre 2022) Il modo diretto di parlare di Carlo Calenda è stata l’arma in più, che ha consentito al Terzo polo di avere una buona performance, visto che si tratta di un’esperienza politica nata praticamente ieri e che comunque ha preso un dignitoso quasi 8%. “C’è chi lo ha considerato un fallimento: assolutamente no. Io lo considero un grandissimo risultato”. Lo dice a Formiche.net uno dei volti nuovi del Parlamento, Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione ed eletta alla Camera nel collegio di Milano con il 23,5% delle preferenze. Direttrice delle relazioni istituzionali con le istituzioni europee di Zoom e consigliera comunale a Milano, nel 2021 ha pubblicato con Editori Laterza “Exit Only, Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga”. Milano non segue il trend nazionale e registra un buon risultato del Pd e del ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Il modo diretto di parlare di Carlo Calenda è stata l’arma in più, che ha consentito aldi avere una buona performance, visto che si tratta di un’esperienza politica nata praticamente ieri e che comunque ha preso un dignitoso quasi 8%. “C’è chi lo ha considerato un: assolutamente no. Io lo considero un grandissimo risultato”. Lo dice a Formiche.net uno dei volti nuovi del Parlamento, Giulia, vicepresidente di Azione ed eletta alla Camera nel collegio di Milano con il 23,5% delle preferenze. Direttrice delle relazioni istituzionali con le istituzioni europee di Zoom e consigliera comunale a Milano, nel 2021 ha pubblicato con Editori Laterza “Exit Only, Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga”. Milano non segue il trend nazionale e registra un buon risultato del Pd e del ...

OmegaIndi : @Mark6144379890 @jacopo_iacoboni Il fautore del fallimento. Lol. Mi dici quale politico dell' era moderna ha ripres… - Italianoqualun1 : @UmbertoDe_Marco Basta questo post per capire di quale miserabile, squallida, malvagia Umanità sia fatta la base el… - bighenji11 : #elezioni2022 Ho letto decine di persone che parlano di ingiustizia o di fallimento del suffragio universale. Cosa… - Irepaz : @IononDevo Ma quale governo? Di cosa parli? Godere del fallimento di un percorso comune è un fallimento pure per te… - Bikesandbubbles : @CarloCalenda Ma se non fosse fallito l'accordo con il Pd, oggi saremmo qui a parlare di partito unico con Renzi? U… -