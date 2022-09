“L’ultimo gesto per lui”. Mattia, succede il giorno del funerale del piccolo morto nell’alluvione (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia intera è ancora sotto choc per Mattia Luconi, il bambino di 8 anni morto in seguito all’alluvione nelle Marche. Nelle prossime ore ci saranno i funerali di una delle vittime del terribile maltempo che ha devastato soprattutto la provincia di Ancona. Ed è stata assunta una decisione importante, che si materializzerà proprio nella giornata delL’ultimo saluto alla piccola vittima. Le esequie avranno luogo nel pomeriggio del 27 settembre all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara e poi avverrà la sepoltura. Prima di parlarvi di Mattia Luconi, morto nell’alluvione delle Marche, e dei suoi funerali, nei giorni scorsi è stato molto commovente il ricordo del padre quando il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori: “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia intera è ancora sotto choc perLuconi, il bambino di 8 anniin seguito all’alluvione nelle Marche. Nelle prossime ore ci saranno i funerali di una delle vittime del terribile maltempo che ha devastato soprattutto la provincia di Ancona. Ed è stata assunta una decisione importante, che si materializzerà proprio nella giornata delsaluto alla piccola vittima. Le esequie avranno luogo nel pomeriggio del 27 settembre all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara e poi avverrà la sepoltura. Prima di parlarvi diLuconi,delle Marche, e dei suoi funerali, nei giorni scorsi è stato molto commovente il ricordo del padre quando il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori: “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, ...

FBiasin : “A cosa serve #Ranocchia?”. Il motivo per cui #Ranocchia “aveva senso” anche se giocava poco è sintetizzato alla p… - DatWeirdFox : @CrazyItalianPol L'ultimo straziante gesto di Lupo Lucio... - AdriMCMLXI : RT @Bukaniere: L'ultimo 'gesto di competenza' del (mai) compianto Draghi: 'click day' per il bonus 200€ P.Iva e sito dell'Inps impallato. O… - Bukaniere : L'ultimo 'gesto di competenza' del (mai) compianto Draghi: 'click day' per il bonus 200€ P.Iva e sito dell'Inps imp… - cered62 : @QuinziUgo Ci pensa Silvietto, l'uomo soffre a rimanere ai margini...l'ultimo grande gesto sarà sgambettare Giorgina... -