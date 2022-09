Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi, con ogni probabilità, sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle. Stando ai voti reali scrutinati, dopo 160 sezioni su 440, l’ex ministro dell’Ambiente ha finora raccolto 23.363 voti pari al 41,64% delle preferenze. Il ministro degli Esteri, che in primavera aveva deciso di spaccare il M5s fondando Impegno Civico, si ferma invece al 23,96% pari a 13.442 preferenze, tallonato anche da Mariarosaria Rossi (centrodestra) che attualmente è al 21,65. Mara Carfagna è al 6,35. Appoggiato da tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)Diè statoneldella Camera die quindi, con ogni probabilità, sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria diper il Movimento 5 Stelle. Stando ai voti reali scrutinati, dopo 160 sezioni su 440, l’ex ministro dell’Ambiente ha finora raccolto 23.363 voti pari al 41,64% delle preferenze. Il ministro degli Esteri, che in primavera aveva deciso di spaccare il M5s fondando Impegno Civico, si ferma invece al 23,96% pari a 13.442 preferenze, tallonato anche da Mariarosaria Rossi (centrodestra) che attualmente è al 21,65. Mara Carfagna è al 6,35. Appoggiato da tutto il ...

