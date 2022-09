Luigi Di Maio perde la sfida a Fuorigrotta: il ministro ex M5s è quasi fuori dal parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Di Maio perde la sfida diretta a Napoli fuorigrotta con il candidato del Movimento 5 stelle Sergio Costa. E il suo partito Impegno Civico resta fuori dal parlamento. Stando ai dati elaborati da Youtrend, Di Maio ha perso nel collegio uninominale della Camera di Napoli fuorigrotta. E quindi, salvo improbabili sorprese, resterà fuori dal parlamento. Secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è praticamente certa la vittoria di Sergio Costa del Movimento 5 stelle. E i numeri confermano. Quando sono state scrutinate 335 sezioni su 440 il candidato M5s Costa ha preso 51.492 voti, Di Maio ne ha 30.437. Mariarosaria Rossi per il ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022)Diladiretta a Napolicon il candidato del Movimento 5 stelle Sergio Costa. E il suo partito Impegno Civico restadal. Stando ai dati elaborati da Youtrend, Diha perso nel collegio uninominale della Camera di Napoli. E quindi, salvo improbabili sorprese, resteràdal. Secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è praticamente certa la vittoria di Sergio Costa del Movimento 5 stelle. E i numeri confermano. Quando sono state scrutinate 335 sezioni su 440 il candidato M5s Costa ha preso 51.492 voti, Dine ha 30.437. Mariarosaria Rossi per il ...

you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - fanpage : “Luigi di Maio, la prima sorpresa che tutti aspettavano, in questo momento viene battuto dal movimento 5 stelle. Di… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta - cescu : RT @cippiriddu: Prima di andare a dormire vorrei dedicare un pensiero a tutti coloro che domenica mattina si sono alzati dal letto e hanno… - liberalunicorno : RT @PietroSalvatori: Impegno Civico, la lista di Luigi Di Maio, potrebbe portare in Parlamento un unico eletto: Bruno Tabacci -