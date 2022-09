Luciana Littizzetto racconta commossa | “Quando la malattia ha colpito la mia famiglia ha sbaragliato le carte…”

(Di lunedì 26 settembre 2022), per la prima volta in studio a Domenica In, sia cuore aperto e parla di alcuni aspetti della vita privata fino ad ora meno conosciuti, come il rapporto coi figli avuti in affido e lache hala sua. Abituati a vederla sempre ironica e simpatica sulla scrivania di Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio, nel salotto domenicale di Mara Venier la comica torinese entra nel suo privato. Parlando proprio dell’affido dei figli Jordan e Vanessa confessa: “Avevo il desiderio di maternità, l’attitudine l’ho sempre avuta. Quella dell’accoglienza, del fare spazio nella casa, nel cuore. E l’esperienza dell’affido mi sembrava un’esperienza bella, l’idea di fare un pezzo di strada con un ragazzino che non aveva una situazione familiare ...

Luciana Littizzetto è uno dei volti noti della tv italiana, da anni al fianco di Fabio Fazio nel talk show di successo Che tempo che fa. La comica torinese, classe 1964, si affaccia al mondo della tv