Luca Argentero: Io e Siani? Naturale empatia, siamo su poli opposti (Di lunedì 26 settembre 2022) “Le elezioni faranno felice Antonio Ricci Le veline? Perfette per il loro ruolo” La Stampa, di Alessandra Comazzi, pag. 34 Disse Enzo Iacchetti, il veterano: «Arriva Luca Argentero a “Striscia la notizia“, sarete contente voi ragazze». E così, tutte le orfanelle di Doc, la fiction di Rail, potranno riempirsi gli occhi con le immagini del bell’attore, versione conduttore, da domani e per una settimana su Canale 5. Una settimana, Antonio Ricci preferisce sempre testare le nuove entrate, vedere come reagisce il pubblico, non ci sono mica solo le donne davanti alla tv. Argentero a «Striscia» era difficile da immaginare. Lei non sembra esattamente un comico: com’è andata? «Intanto ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c’è già il co-conduttore Alessandro Siani. Io caso mai sarò più il clown ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 26 settembre 2022) “Le elezioni faranno felice Antonio Ricci Le veline? Perfette per il loro ruolo” La Stampa, di Alessandra Comazzi, pag. 34 Disse Enzo Iacchetti, il veterano: «Arrivaa “Striscia la notizia“, sarete contente voi ragazze». E così, tutte le orfanelle di Doc, la fiction di Rail, potranno riempirsi gli occhi con le immagini del bell’attore, versione conduttore, da domani e per una settimana su Canale 5. Una settimana, Antonio Ricci preferisce sempre testare le nuove entrate, vedere come reagisce il pubblico, non ci sono mica solo le donne davanti alla tv.a «Striscia» era difficile da immaginare. Lei non sembra esattamente un comico: com’è andata? «Intanto ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c’è già il co-conduttore Alessandro. Io caso mai sarò più il clown ...

Libero41316546 : RT @ETuttoMagico: Quanta verità in queste parole bellissime di Luca Argentero ..?? #prelemi - AmnaBil41332019 : Luca Argentero sempre più convinto che Cristina Marino sia la donna della sua vita: ”Con lei ‘per sempre’ non mi fa… - WibeUsa : Luca Argentero sempre più convinto che Cristina Marino sia la donna della sua vita: ”Con lei ‘per sempre’ non mi fa… - USANews22364721 : Luca Argentero sempre più convinto che Cristina Marino sia la donna della sua vita: ”Con lei ‘per sempre’ non mi fa… - Gio55981465 : RT @QuiMediaset_it: Domani sera (alle 20.35 su #Canale5) torna @Striscia con la super coppia #AlessandroSiani e @Lucaargentero al debutto d… -