Lozano con il Torino: corsa contro il tempo ed il jet lag (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Matteo Politano, l’esterno mancino resterà fermo per circa un mese, complicando i piani di Spalletti. Il tecnico azzurro ha a disposizione dei validi sostituti come Lozano e Zerbin. Il messicano dopo il problema influenza con i Rangers non ha giocato nemmeno con il Milan, provocando anche la reazione di Lozano. Ma il gol in Nazionale può aver ridato morale e fiducia all’attaccante messicano che ora diventa importantissimo in vista della sfida Napoli-Torino di sabato, in cui Lozano potrebbe scendere in campo da titolare, ma bisogna valutare bene la situazione al suo rientro. Napoli-Torino: quando torna Lozano Sarà una corsa contro il tempo quella del Chuky. Come scrive Corriere dello ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Matteo Politano, l’esterno mancino resterà fermo per circa un mese, complicando i piani di Spalletti. Il tecnico azzurro ha a disposizione dei validi sostituti comee Zerbin. Il messicano dopo il problema influenza con i Rangers non ha giocato nemmeno con il Milan, provocando anche la reazione di. Ma il gol in Nazionale può aver ridato morale e fiducia all’attaccante messicano che ora diventa importantissimo in vista della sfida Napoli-di sabato, in cuipotrebbe scendere in campo da titolare, ma bisogna valutare bene la situazione al suo rientro. Napoli-: quando tornaSarà unailquella del Chuky. Come scrive Corriere dello ...

