Lotito eletto al Senato: «Il Molise non verrà tradito» (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato eletto in Senato nella circoscrizione molisana: le sue dichiarazioni Intercettato dai microfoni di SkyTg24, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato con entusiasmo l’elezione al Senato nella circoscrizione del Molise: LE PAROLE – «Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale. I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudio, presidente della Lazio, è statoinnella circoscrizione molisana: le sue dichiarazioni Intercettato dai microfoni di SkyTg24, Claudio, presidente della Lazio, ha commentato con entusiasmo l’elezione alnella circoscrizione del: LE PAROLE – «Io in questa campagnarale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagnarale. I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni ...

