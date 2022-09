Lotito ce la fa: il presidente della Lazio eletto senatore (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudio Lotito ce l’ha fatta. Il presidente della Lazio è stato eletto senatore. Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, il patron del club biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato in Molise dal centrodestra in quota Forza Italia. Dopo la mancata elezione nel 2018, Lotito quindi entra in Senato. “In L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudioce l’ha fatta. Ilè stato. Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, il patron del club biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato in Molise dal centrodestra in quota Forza Italia. Dopo la mancata elezione nel 2018,quindi entra in Senato. “In L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

