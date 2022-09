Look bon ton | ecco qualche idea per ricrearlo con stile

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilbon ton è un po’ un classico: non passa mai di moda, ma viene reinterpretato di anno in anno in modo nuovo, a volte con successo a volte meno. C’è chi comunque lo ama e ne ha fatto il proprio. Quali sono i pezzi che compongono unbon ton? Vediamoli insieme, per capire anche come fare percon. Fonte: Getty Images, morfosis, Kardiff, Kaos, Barbara BiffoliBallerine Kardiff, collana Barbara Biffoli, blusa Morfosis, cappotto Kaosbon ton: tagli classici e femminili Alcuni brand sono bon ton per definizione: tra questi inserirei senza dubbio Chanel, ma anche Dior, per alcuni versi. Chiaramente entrambi questi brand si sono evoluti nel corso del tempo ed entrambi hanno dovuto adeguarsi ai cambiamenti dellodi vita femminile. ...