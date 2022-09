Lollobrigida (FdI) sul presidenzialismo: “La Costituzione è bella ma ha 70 anni, si può migliorare” (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra i punti salienti del programma elettorale di Giorgia Meloni, come noto, figura la riforma in chiave presidenziale del sistema politico italiano. E oggi, dopo il successo alle elezioni di Fratelli d’Italia, il tema è stato nuovamente toccato dal Capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, che ne ha parlato durante la prima conferenza stampa del partito dopo la vittoria elettorale. “La Costituzione italiana è bella ma anche 70 anni di età”, ha detto Lollobrigida. Che poi ha aggiunto: “Noi riteniamo che l’elezione del presidente della Repubblica o il semipresidenzialismo possa essere una conquista per questa nazione”. Francesco Lollobrigida (FdI) sul presidenzialismo: “La Costituzione si può migliorare, è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra i punti salienti del programma elettorale di Giorgia Meloni, come noto, figura la riforma in chiave presidenziale del sistema politico italiano. E oggi, dopo il successo alle elezioni di Fratelli d’Italia, il tema è stato nuovamente toccato dal Capogruppo di FdI alla Camera Francesco, che ne ha parlato durante la prima conferenza stampa del partito dopo la vittoria elettorale. “Laitaliana èma anche 70di età”, ha detto. Che poi ha aggiunto: “Noi riteniamo che l’elezione del presidente della Repubblica o il semipossa essere una conquista per questa nazione”. Francesco(FdI) sul: “Lasi può, è ...

