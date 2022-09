Locatelli è scaricato da tutti: non lo vuole nemmeno il suo grande ammiratore (Di lunedì 26 settembre 2022) Manuel Locatelli è un giocatore che sta soffrendo molto la grave situazione in casa Juve e per questo motivo lo stanno scaricando tutti. Queste prime partite di campionato hanno evidenziato un grande problema all’interno della Juventus, con diversi giocatori non stanno rendendo assolutamente secondo le aspettative, con Manuel Locatelli che indubbiamente è uno di quelli che ha ottenuto i peggiori risultati. Ansa FotoIn questa stagione la Juventus ricavando davvero pochissimi risultati di prestigio, con solamente due vittorie nelle prime nove partite stagionali tra campionato e Champions League. Uno dei giocatori che sicuramente sta soffrendo maggiormente questa prima fase di campionato è stato Manuel Locatelli, con il centrocampista campione d’Europa del 2021 che sembra davvero l’ombra di sé stesso. Le ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 settembre 2022) Manuelè un giocatore che sta soffrendo molto la grave situazione in casa Juve e per questo motivo lo stanno scaricando. Queste prime partite di campionato hanno evidenziato unproblema all’interno della Juventus, con diversi giocatori non stanno rendendo assolutamente secondo le aspettative, con Manuelche indubbiamente è uno di quelli che ha ottenuto i peggiori risultati. Ansa FotoIn questa stagione la Juventus ricavando davvero pochissimi risultati di prestigio, con solamente due vittorie nelle prime nove partite stagionali tra campionato e Champions League. Uno dei giocatori che sicuramente sta soffrendo maggiormente questa prima fase di campionato è stato Manuel, con il centrocampista campione d’Europa del 2021 che sembra davvero l’ombra di sé stesso. Le ...

